ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر بمحافظة الغربية.

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو يظهر سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية بشكل غير قانونى، مما يعوق رؤية السائقين الآخرين على الطريق ويعرض حياتهم للخطر بمحافظة الغربية.

خطوات الفحص والتحريات:

وبالتنسيق مع إدارات المرور بمراكز الشرطة المختلفة، تم تحديد السيارة الظاهرة فى الفيديو بسرعة ودقة.

وتم ضبط قائد السيارة، ويُدعى (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتركيب المصابيح بطريقة تعيق الرؤية.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها طبقًا لقوانين المرور، مع تحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة الطريق والحفاظ على أمن قائدي المركبات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.