الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر بمحافظة الغربية.

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو يظهر سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية بشكل غير قانونى، مما يعوق رؤية السائقين الآخرين على الطريق ويعرض حياتهم للخطر بمحافظة الغربية.

 خطوات الفحص والتحريات:

وبالتنسيق مع إدارات المرور بمراكز الشرطة المختلفة، تم تحديد السيارة الظاهرة فى الفيديو بسرعة ودقة.

وتم ضبط قائد السيارة، ويُدعى (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتركيب المصابيح بطريقة تعيق الرؤية.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها طبقًا لقوانين المرور، مع تحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة الطريق والحفاظ على أمن قائدي المركبات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التحفظ على السيارة الغربية تحرير المحاضر قائدي المركبات محافظة الغربية قوانين المرور قائدي السيارات

مواد متعلقة

ضبط قائدي سيارتين ملاكي لتحميلهم الركاب بمقابل مادي في القاهرة

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب بالقليوبية

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

تحرير 143 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

ضبط سائق نقل ذكي بالإسكندرية لتعديه على راكبة بالسب والترويع

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خلاف بين وزير الري ومسئول سابق على "فيس بوك" يفتح ملف مشكلات الصرف الزراعي

سيدة تقتل زوجها طعنا أمام أطفالهما بعد مشادة كلامية بالعجمي

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية