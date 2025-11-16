الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

مصرع 3 عناصر خطرة
مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات. 

وكشفت التحريات والمعلومات التي جُمعت من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن وجود بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

 

 

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط آخرين

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن في جنايات شروع في قتل ومخدرات وسلاح ناري وسرقة بالإكراه وبلطجة، وذلك بنطاق محافظتي أسيوط وسوهاج.
كما تم ضبط باقي العناصر المتورطة، وبحوزتهم قرابة 840 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، هيدرو، شابو، أفيون، هيروين»، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، و150 قطعة سلاح ناري متنوع «40 بندقية آلية، 77 بندقية خرطوش، 32 فرد خرطوش، طبنجة».
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 69 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية تتبع باقي العناصر المرتبطة بتلك البؤر الإجرامية لإحكام السيطرة على الأسواق الإجرامية ومنع تدفق المواد المخدرة والأسلحة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامن العام وزارة الداخلية ضبط مخدرات تجار السلاح بؤر اجرامية أسيوط سوهاج حملات أمنية مكافحة الجريمة عناصر خطرة

مواد متعلقة

حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء الصلاة داخل مسجد بالسلام

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

ضبط قائدي سيارتين ملاكي لتحميلهم الركاب بمقابل مادي في القاهرة

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب بالقليوبية

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

تحرير 143 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية