الداخلية: مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

وكشفت التحريات والمعلومات التي جُمعت من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن وجود بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط آخرين

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن في جنايات شروع في قتل ومخدرات وسلاح ناري وسرقة بالإكراه وبلطجة، وذلك بنطاق محافظتي أسيوط وسوهاج.

كما تم ضبط باقي العناصر المتورطة، وبحوزتهم قرابة 840 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، هيدرو، شابو، أفيون، هيروين»، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، و150 قطعة سلاح ناري متنوع «40 بندقية آلية، 77 بندقية خرطوش، 32 فرد خرطوش، طبنجة».

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 69 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية تتبع باقي العناصر المرتبطة بتلك البؤر الإجرامية لإحكام السيطرة على الأسواق الإجرامية ومنع تدفق المواد المخدرة والأسلحة.

