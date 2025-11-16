الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

محكمة الجنايات تؤجل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، لجلسة الثامن عشر من نوفمبر، في اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 

 اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد. كما تواجه المتهمة عقوبة إضافية عن تعاطي المواد المخدرة، والتي قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

وأحالت النيابة العامة المتهمة وباقي عناصر التشكيل إلى محكمة الجنايات عقب اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج مخدرات مصنعة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة في أوراق القضية.

 التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

 تفاصيل التحقيقات ودور كل متهم

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

