الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء الصلاة داخل مسجد بالسلام

النيابة العامة
النيابة العامة
18 حجم الخط

توفي شاب خلال أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة السلام بالقاهرة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين المصلين.

كشفت المعلومات الأمنية أن الجهات المعنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب متوفى، وانتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة. وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

ووفقًا للتحريات، كان الشاب يقف وسط المصلين لأداء الصلاة عندما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقط مغشيًا عليه داخل المسجد، قبل أن يفارق الحياة.

ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء الصلاة ازمة قلبية مفاجئة بمديرية امن القاهرة أمن القاهرة قوات الشرطة مديرية أمن القاهرة منطقة السلام

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

ضبط قائدي سيارتين ملاكي لتحميلهم الركاب بمقابل مادي في القاهرة

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب بالقليوبية

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

تحرير 143 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية