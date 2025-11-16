محكمة النقض: تنازل الأم عن حضانة الأطفال كتابيا لا يسقط حقها فيها

18 حجم الخط

أرست محكمة النقض مبدأ قضائي جديد بأن تنازل الحاضنة عن صغيرها بموجب أمر كتابي لا يسقطها حقها في الرجوع أن عدلت عن ذلك لاحقٱ، وذلك متى توافرت فيها الشروط التى تسقط عنها الحضانة، والمتمثلة في سوء السمعة والسلوك الأخلاقي.

وقالت المحكمة، إن إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد موافقتها الكتابية، بالعودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة له شرعًا.

وتابعت المحكمة، أن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك لـه الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون.

