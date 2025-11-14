أخبار مصر: مصرع محمد صبري لاعب الزمالك، تحذير من أمطار وسيول بالمحافظات، تحرك أمني بعد فيديو إطلاق نار في انتخابات النواب

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق في حادث مروع بالتجمع الخامس

لقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع بقناة رياضية مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة 14 من نوفمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء 3 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

بيان رقم 4، الأرصاد تعلن تدفق السحب الرعدية على محافظات جديدة وتطالبها بالاستعداد فورا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا جديدًا بشأن تحركات السحب الرعدية وزحفها على المحافظات، مؤكدة أن 6 محافظات معرضة لهطول أمطار رعدية خلال ساعات مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات في الأمريكتين

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن وزارته بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات، وذلك تنفيذًا لأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

منتخب مصر في مواجهة "لا تقبل القسمة على اتنين" اليوم أمام سويسرا بمونديال الناشئين

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره منتخب سويسرا، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر حاليًّا وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

علق الداعية عبد الله رشدي، على اعتذار الإعلامية ياسمين الخطيب بعد مهاجمتها إياه تضامنًا مع زوجته البلوجر أمينة حجازي التي استضافتها ببرنامجها على قناة “الشمس” أكدت خلالها أن زواجها بـ“رشدي” سبب لها مشاكل نفسية.

بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن الولايات المتحدة حربًا ضد فنزويلا أو أي بلد آخر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، نهائي سوبر اليد وسويسرا ضد مصر بمونديال الشباب

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا ونهائي السوبر المصري لكرة اليد وتصفيات كأس العالم لقارة أوروبا ودوري الكرة النسائية ودوري المحترفين بالاضافة لمباريات ودية للمنتخبات.

الأمن يكشف كواليس فيديو إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بعضوية النواب في مطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب بمحافظة مطروح.

جيش الاحتلال يزيل منظومة "القتل الذكي" من حدود قطاع غزة

كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إزالة منظومة "القنص الآلي" من على السياج الحدودي لقطاع غزة.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا

حجز 29 منتخبًا من أصل 48 رسميًّا تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)

حول الفنان محمد رمضان، نصائح والده وكلماته المؤثرة لأغنية يستعد لطرحها الأربعاء المقبل، بمشاركة المغني إليا.

بـ 330 مليون دولار، أمريكا تزود تايوان بقطع غيار طائرات مقاتلة والصين تتحرك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لـتايوان مقابل 330 مليون دولار.

وليد صلاح يتوعد زيزو بعد واقعة السوبر المصري ويكشف عن نظام جديد لتحية الجماهير

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أي مفاوضات جارية بشأن صفقات جديدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لم يناقش هذا الملف حتى الآن.

ردا على استهداف ميناء نوفوروسيسك، موسكو تحرق كييف ومدن أخرى في هجوم كاسح (فيديو)

كشفت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجومًا "هائلًا" بالصواريخ والطائرات المسيرة، على كييف وعدة مدن أخرى في أوكرانيا، متسببة في انفجارات وحرائق.

الأهلي يكشف موقفه من أليو ديانج بعد عروض السعودية ويحدد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد شفائه

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أبرز الملفات التي تشغل النادي خلال الفترة الحالية، والتي شملت تجديد عقود اللاعبين، وجاهزية بعض النجوم.

