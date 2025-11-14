أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

18 حجم الخط

علق الداعية عبد الله رشدي، على اعتذار الإعلامية ياسمين الخطيب بعد مهاجمتها إياه تضامنًا مع زوجته البلوجر أمينة حجازي التي استضافتها ببرنامجها على قناة “الشمس” أكدت خلالها أن زواجها بـ“رشدي” سبب لها مشاكل نفسية.

ونشر عبد الله رشدي اعتذار الإعلامية ياسمين الخطيب على صفحته بـ"فيس بوك" معلقًا: "بداية جيدة واعتذار مقبول".

وأرفق الداعية عبد الله رشدي منشور اعتذار الإعلامية على صفحتها بـ"فيس بوك" وجاء نصه: “منذ أيام، وقبل أن تتواصل معي السيدة الفاضلة أمنية حجازي –زوجة الشيخ عبد الله رشدي– كنت قد كتبت منشورًا أهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفي مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقيني أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني، لا يحتمل التردد”.



وأضافت: “ليقيني أيضًا أن قلمي أمانة تُلزمني بصونها في كل ما أسطره، فقد سارعت إلى حذف المنشور بعد ساعات معدودات من نشره، وبكل شجاعة أعتذر عما تضمنه من عبارات قاسية”.



واختتمت ياسمين الخطيب منشور اعتذارها: "آمل أن تكتمل الصورة بجلاءٍ في حلقة الليلة من “مساء الياسمين”، والتي نتشرف خلالها باستضافة الشيخ عبد الله رشدي".

