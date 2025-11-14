الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بيان رقم 4، الأرصاد تعلن تدفق السحب الرعدية على محافظات جديدة وتطالبها بالاستعداد فورا

السحب الرعدية، فيتو
السحب الرعدية، فيتو
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا جديدًا بشأن تحركات السحب الرعدية وزحفها على المحافظات، مؤكدة أن 6 محافظات معرضة لهطول أمطار رعدية خلال ساعات مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

وقالت الأرصاد في بيانها: "وضع الجو الساعة السادسة صباحًا، تشير آخر صور الأقمار الصناعية  إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظات (دمياط -شمال الدقهلية- كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا.


وأشارت إلى أن صورة القمر الصناعي تظهر بداية تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري ولكن تكون أقل حدة.


وتابعت: "أما محافظة بورسعيد فعلى موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة، بالنسبة للقاهرة الكبرى متوقع  سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق مع تقدم الوقت.
 

وطالبت الأرصاد الجوية بالحذر من ضربات البرق والرعد.

 

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19

