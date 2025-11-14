الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد في 8 محافظات

18 حجم الخط

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة 14 من نوفمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء 3 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 295 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 295 مسجدًا، من بينها 223 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و72 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13784 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و120 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



محافظة القليوبية

تم إحلال وتجديد مسجد الحق والإخلاص بعزبة عبد المنعم رياض بقرية أبو زعبل – مركز الخانكة.



تم إنشاء وبناء مسجد الوالدين بمنطقة الطبالين بقرية الشوبك – مركز شبين القناطر.



محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد أم خليل الشرقي بقرية التمامة – مركز كفر الدوار.



محافظة الإسماعيلية

تم إحلال وتجديد مسجد محمد علي بقرية البعالوة – مركز التل الكبير.



محافظة كفر الشيخ

تم إنشاء وبناء مسجد العميد سيد أحمد بقرية الملاحة – مركز سيدي سالم.



محافظة الغربية

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بقرية شنراق – مركز السنطة.



محافظة قنا

تم إحلال وتجديد مسجد آل حادي بنجع ضاحي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي.



محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية الإخصاص – مركز سنورس.



محافظة المنيا

تم صيانة وتطوير مسجد المركز الإسلامي بقرية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص.



وأكدت الأوقاف أن هذه الجهود التزام من الوزارة بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.