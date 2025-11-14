الجمعة 14 نوفمبر 2025
الأمن يكشف كواليس فيديو إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بعضوية النواب في مطروح

إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بعضوية النواب
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب بمحافظة مطروح.

إجراءات قانونية والتحفظ على أسلحة نارية بعد تداول فيديو 

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إطلاق شخصين من أقارب أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب بمطروح أعيرة نارية في الهواء من طبنجتين.


وبالفحص، تبين قيامهما بإطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بفوزه في الانتخابات البرلمانية، وتم التحفظ على الطبنجتين "مرخصتين"، واتخاذ الإجراءات القانونية.

