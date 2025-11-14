كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)

18 حجم الخط

حول الفنان محمد رمضان، نصائح والده وكلماته المؤثرة لأغنية يستعد لطرحها الأربعاء المقبل، بمشاركة المغني إليا.

نشر محمد رمضان برومو الأغنية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب في التعليق: "خليك جامد - الشكوى لغير الله مذلة - ارفع راسك - ما تمسحش دمع عينك غير إيدك - ماتسيبش حلمك حتى لو كان في السما - دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي.. دي كانت نصايح أبويا الله يسكنه الفردوس الأعلى".

وأضاف محمد رمضان: "ملحوظة: الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبًا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من 3 أيام وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حدادًا إلى يوم الأربعاء المقبل".

وتقول كلمات الأغنية:

"جامد زي ما أنا

كل الناس حاسدانا

الشكوى لغير الله مذلة يالا

ارفع راسك يالا

وأنا ما يمسحش دمع عيني

غير إيدي أنا

وأنا حلمي مش بسيبه

لو كان في السما"

وأعلن محمد رمضان وفاة والده، عبر حساباته الشخصية، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك".

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد رمضان: "بعد فجر النهارده يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025)".

وأقيم عقب صلاة المغرب يوم الأحد 9 نوفمبر عزاء والد النجم محمد رمضان، بحضور محمد رمضان وشقيقه محمود، وعلي نجل محمد رمضان، الذين استقبلوا المعزين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حرص “رمضان” على المشاركة فى عزاء الفنان الراحل إسماعيل الليثى، بإمبابة.

