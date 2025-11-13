الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

وليد صلاح يتوعد زيزو بعد واقعة السوبر المصري ويكشف عن نظام جديد لتحية الجماهير

لقطة زيزو المثيرة
لقطة زيزو المثيرة للجدل، فيتو
نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أي مفاوضات جارية بشأن صفقات جديدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لم يناقش هذا الملف حتى الآن.

 

وليد صلاح الدين يتحدث عن تحية لاعبي الزمالك

وأضاف وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية: “أن الأهلي سيصعد 8 لاعبين من قطاع الناشئين، بعضهم من فريق 2005، مع قيد 3 لاعبين إفريقيا بناء على طلب المدرب لتعزيز خط الهجوم في ظل إيقاف اللاعب جراديشار”.

وكشف مدير الكرة عن نظام جديد لتحية الجماهير داخل استاد القاهرة، حيث سيتم الوقوف في منتصف الملعب لتحية المشجعين بعد كل مباراة، سواء في حال الفوز أو الهزيمة.

وتحدث عن كواليس مباراة السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي على الزمالك 2-0، مؤكدًا حرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحة لاعبي الزمالك بعد اللقاء، رغم عدم وجود ممر شرفي رسمي: "ذهبت أنا وييس توروب والجهاز الفني لتحية جهاز الزمالك، واللاعبون صافحوا بعضهم البعض أيضا."

 

أزمة أحمد سيد زيزو 

وبشأن أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو، أشار وليد صلاح إلى التركيز المبالغ فيه على بعض السلبيات، مؤكدًا أن الأمور الإيجابية لم تحظ بالاهتمام الكافي: "حدث تصرف غير مناسب بعد المباراة، وسيتم التعامل معه وفق اللوائح، وبعد عودة اللاعب من المنتخب سأجتمع معه لمعرفة تفاصيل الواقعة."

وأشاد صلاح الدين بأداء الحكم محمد الحنفي البنا خلال المباراة، مؤكدًا أن الحكام حللوا لقطات ركلتي الجزاء المثيرة للجدل وأجمعوا على عدم وجود مخالفة: “يد ياسين مرعي لم تتحرك نحو الكرة، والمسافة كانت قريبة جدًّا بعد ارتطامها بقدم بن رمضان، لذلك القرار كان صحيحًا”.

واختتم وليد صلاح الدين حديثه مؤكدًا أن التتويج بكأس السوبر جاء في توقيته المثالي، بعد مرحلة من التغييرات الفنية، التي بدأت برحيل خوسيه ريبيرو، ثم تولي عماد النحاس المهمة مؤقتا، قبل تعيين ييس توروب الذي يقدم مستويات جيدة رغم بعض التعادلات التي تعتبر في الأهلي بمثابة هزيمة.

