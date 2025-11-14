الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا

كأس العالم،فيتو
كأس العالم،فيتو
18 حجم الخط

حجز 29 منتخبًا من أصل 48 رسميًّا تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة بعد حجز فرنسا التذكرة رقم 29 للمونديال كالتالي:

وضمن منتخب فرنسا التأهل للمونديال بعد الفوز على أوكرانيا برباعية في تصفيات قارة أوروبا لحساب الجولة قبل الأخيرة.


الدول المضيفة: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.


الاتحاد الآسيوي (AFC): أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، جمهورية كوريا، اليابان، السعودية، قطر.


اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، كولومبيا.


اتحاد أوقيانوسيا (OFC): نيوزيلندا.


الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، السنغال. 


الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA: إنجلترا، فرنسا.
 

المنتخبات المتأهلة إلى بطولة FIFA الإقصائية

كاليدونيا الجديدة، بوليفيا (منتخبان من أصل 6 منتخبات).

 

توزيع المقاعد في مونديال 2026

الاتحاد الآسيوي (AFC): ثمانية مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.
الاتحاد الإفريقي (CAF): تسعة مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.
اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (Concacaf): ستة مقاعد مباشرة + مقعدان في بطولة FIFA الإقصائية.
اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): ستة مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.
اتحاد أوقيانوسيا (OFC): مقعد مباشر واحد + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.
الاتحاد الأوروبي (UEFA): ستة عشر مقعدًا مباشرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب فرنسا كاس العالم 2026 كأس العالم فرنسا تصفيات قارة أوروبا

مواد متعلقة

منتخب إيطاليا يفوز على مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

الأمن يكشف كواليس فيديو إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بعضوية النواب في مطروح

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب إنجلترا يهزم صربيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شرب الخمر في المنام وعلاقته بتجنب الوقوع بالمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية