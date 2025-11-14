المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا

18 حجم الخط

حجز 29 منتخبًا من أصل 48 رسميًّا تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة بعد حجز فرنسا التذكرة رقم 29 للمونديال كالتالي:

وضمن منتخب فرنسا التأهل للمونديال بعد الفوز على أوكرانيا برباعية في تصفيات قارة أوروبا لحساب الجولة قبل الأخيرة.



الدول المضيفة: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.



الاتحاد الآسيوي (AFC): أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، جمهورية كوريا، اليابان، السعودية، قطر.



اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، كولومبيا.



اتحاد أوقيانوسيا (OFC): نيوزيلندا.



الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.



الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA: إنجلترا، فرنسا.



المنتخبات المتأهلة إلى بطولة FIFA الإقصائية

كاليدونيا الجديدة، بوليفيا (منتخبان من أصل 6 منتخبات).

توزيع المقاعد في مونديال 2026

الاتحاد الآسيوي (AFC): ثمانية مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.

الاتحاد الإفريقي (CAF): تسعة مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (Concacaf): ستة مقاعد مباشرة + مقعدان في بطولة FIFA الإقصائية.

اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): ستة مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.

اتحاد أوقيانوسيا (OFC): مقعد مباشر واحد + مقعد واحد في بطولة FIFA الإقصائية.

الاتحاد الأوروبي (UEFA): ستة عشر مقعدًا مباشرًا.

