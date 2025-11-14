مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، نهائي سوبر اليد وسويسرا ضد مصر بمونديال الشباب

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا ونهائي السوبر المصري لكرة اليد وتصفيات كأس العالم لقارة أوروبا ودوري الكرة النسائية ودوري المحترفين بالاضافة لمباريات ودية للمنتخبات.

نهائي السوبر المصري لكرة اليد

سموحة ضد الأهلي - 3 مساءً - قناة Ontime sports 1

كأس العالم تحت 17 عاما - دور الـ32

البرتغال ضد بلجيكا - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

زامبيا ضد مالي - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

سويسرا ضد مصر - 3 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

فرنسا ضد كولومبيا - 3:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 3

الأرجنتين ضد المكسيك - 4:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 4

أيرلندا ضد كندا - 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

أمريكا ضد المغرب - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

البرازيل ضد باراجواي - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

تصفيات كأس العالم - أوروبا



فنلندا ضد مالطة - 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

لوكسمبرج ضد ألمانيا - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بولندا ضد هولندا - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2HD

سلوفاكيا ضد إيرلندا الشمالية - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4HD

كرواتيا ضد جزر فاروه - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 3HD

جبل طارق ضد الجبل الأسود - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 5HD

دوري القسم الثاني-أ “دوري المحترفين”

مسار ضد الداخلية - 2:30 مساءً

طنطا ضد ديروط - 2:30 مساءً

مباريات ودية - منتخبات

منتخب مصر- ب ضد الجزائر - 4 مساءً - قناة Ontime sports 2

مصر ضد أوزبكستان - 6 مساءً - قناة Ontime sports 1

أنجـــــولا ضد الأرجنتين - 6 مساءً

السعودية ضد كوت ديفوار - 6:30 مساءً

تونس ضد الأردن - 6:45 مساءً

المغرب ضد موزمبيق - 9 مساءً - قناة المغربية الرياضية

الدوري المصري الممتاز - سيدات

البنك الأهلي ضد إس أي كا إف سـي الرياضي - 2:30 مساءً

رع ضد الزمالك - 2:30 مساءً

اتحاد بسيون ضد بيراميدز - 2:30 مساءً

مودرن سبورت ضد وادي دجلة - 2:30 مساءً

المصري ضد زد - 2:30 مساءً

الأهلي ضد الطيران - 2:30 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.