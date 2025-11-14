بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا

18 حجم الخط

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن الولايات المتحدة حربًا ضد فنزويلا أو أي بلد آخر.

وشدد مادورو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على عدم دخول الولايات المتحدة في صراع مع بلاده وعدم الانخراط في مزيد من الحروب.

ودعا مادورو في الوقت ذاته الشعب الأمريكي إلى "الاتحاد مع فنزويلا من أجل السلام في المنطقة"، على حد تعبيره.

وردًّا على سؤال حول رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب مادورو باللغة الإنجليزية: "نعم للسلام، نعم للسلام".

يأتي ذلك في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة عملية عسكرية أطلق عليها "الرمح الجنوبي" ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي، بأمر من ترامب.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن عملية "الرمح الجنوبي" تستهدف "الإرهابيين المرتبطين بتجارة المخدرات في نصف الكرة الغربي".



كما يأتي هذا التصريح في ظل تصعيد عسكري أمريكي غير مسبوق شمل نشر حوالي 15 ألف فرد عسكري في البحر الكاريبي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية بما فيها حاملة طائرات وُصفت بأنها "أكثر منصة قتالية فتكا" في البحرية الأمريكية.

ونفذت الولايات المتحدة 20 ضربة على الأقل ضد سفن يُشتبه في أنها تتهرب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا.

وردت فنزويلا على هذا التصعيد بإطلاق تعبئة ضخمة للعسكريين بالإضافة إلى قوات الميليشيات المكونة من المدنيين، حيث كانت هذه الوحدات تمارس تدريبات في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي تهديد محتمل من الولايات المتحدة.

كما ظهرت عوائق مضادة للمركبات على الطريق السريع الرئيسي المؤدي من كاراكاس إلى الساحل، في خطوة دفاعية واضحة.

وبينما تصر واشنطن على أن التصعيد العسكري يهدف إلى تعطيل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، تعتقد كاراكاس أن الولايات المتحدة تحاول في الواقع فرض تغيير النظام. ويُعتبر هذا الوجود العسكري الأمريكي الأكبر في المنطقة منذ غزو بنما عام 1989، مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تستعد لصراع أوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.