ردا على استهداف ميناء نوفوروسيسك، موسكو تحرق كييف ومدن أخرى في هجوم كاسح (فيديو)

كشفت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجومًا "هائلًا" بالصواريخ والطائرات المسيرة، على كييف وعدة مدن أخرى في أوكرانيا، متسببة في انفجارات وحرائق.

وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن عدة أبراج سكنية تشتعل فيها الحرائق جراء تعرضها للقصف الروسي العنيف، بينما تستمر الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدينة.

Kyiv is under heavy attack. Seven high-rise buildings are burning right now as missiles and drones continue to strike the city. pic.twitter.com/pXTbRkeRJI November 14, 2025



ودعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو المواطنين إلى البقاء في الملاجئ، مشيرًا إلى أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح.

The moment a russian Shahed hits an apartment building in Kyiv!



russia is pure evil.



The attack is still ongoing, and the capital is still loud. https://t.co/Nmu3XGasgW pic.twitter.com/Fthzyal0NP — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 13, 2025

وكتب على تيليجرام: "الدفاعات الجوية تنشط في كييف... العدو يشن هجومًا واسع النطاق على العاصمة. ابقوا في الملاجئ".



وأضاف كليتشكو أن الحطام المتساقط أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق في منطقة دنيبروفسكي على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو واشتعلت النيران في مسكن شاهق بمنطقة بوديل على الضفة المقابلة.

russians are absolute bastards.



I don’t remember Kyiv ever being hit by this many ballistic missiles at once.



Apartment buildings are burning after Shahed strikes. pic.twitter.com/aPp06Kohnj — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 13, 2025

واندلع حريق على سطح مبنى سكني في حي آخر وسقط حطام على مدرسة شرقي المدينة.



وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا أطلقت طائرات مسيَّرة وصواريخ صوب العاصمة.

🚨🇷🇺Russians shell residential buildings, — KMVA

❗️🇺🇦More than 10 residential buildings, medical facilities and other buildings damaged in Kyiv, – mayor.



The attack is ongoing, power and water supply disruptions are possible in the city.

Many damaged high-rise buildings… pic.twitter.com/mJ9R1Nz71D — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) November 14, 2025

ودعا تكاتشينكو وكليتشكو إلى إرسال طواقم الطوارئ إلى عدد من أحياء المدينة.



ويأتي ذلك ردًّا على شن أوكرانيا هجومًا بطائرة مسيرة، فجر اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارًا بمستودع نفط في ميناء "نوفوروسيسك" على البحر الأسود.

STRIKE NEAR NOVOROSSIYSK



Footage shows a Ukrainian cruise missile hitting a suspected air-defense launcher near the port — dramatic imagery from the Black Sea coast. pic.twitter.com/9AyakGaUW0 — Inside the conflict (@Muhamma22474285) November 14, 2025

ونشرت منصات وناشطون مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه لحظة استهداف المستودع المذكور، والذي نتج عنه انفجار ضخم وحريق هائل.

