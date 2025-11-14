الجمعة 14 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ردا على استهداف ميناء نوفوروسيسك، موسكو تحرق كييف ومدن أخرى في هجوم كاسح (فيديو)

أحد المباني التي
أحد المباني التي تم استهدافها في كييف، فيتو
كشفت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجومًا "هائلًا" بالصواريخ والطائرات المسيرة، على كييف وعدة مدن أخرى في أوكرانيا، متسببة في انفجارات وحرائق.

وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن عدة أبراج سكنية تشتعل فيها الحرائق جراء تعرضها للقصف الروسي العنيف، بينما تستمر الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدينة.


ودعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو المواطنين إلى البقاء في الملاجئ، مشيرًا إلى أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح.

وكتب على تيليجرام: "الدفاعات الجوية تنشط في كييف... العدو يشن هجومًا واسع النطاق على العاصمة. ابقوا في الملاجئ". 


وأضاف كليتشكو أن الحطام المتساقط أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق في منطقة دنيبروفسكي على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو واشتعلت النيران في مسكن شاهق بمنطقة بوديل على الضفة المقابلة.

واندلع حريق على سطح مبنى سكني في حي آخر وسقط حطام على مدرسة شرقي المدينة.


وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا أطلقت طائرات مسيَّرة وصواريخ صوب العاصمة.

ودعا تكاتشينكو وكليتشكو إلى إرسال طواقم الطوارئ إلى عدد من أحياء المدينة.
 

ويأتي ذلك ردًّا على شن أوكرانيا هجومًا بطائرة مسيرة، فجر اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارًا بمستودع نفط في ميناء "نوفوروسيسك" على البحر الأسود.

ونشرت منصات وناشطون مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه لحظة استهداف المستودع المذكور، والذي نتج عنه انفجار ضخم وحريق هائل.

