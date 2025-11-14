الأهلي يكشف موقفه من أليو ديانج بعد عروض السعودية ويحدد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد شفائه

18 حجم الخط

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أبرز الملفات التي تشغل النادي خلال الفترة الحالية، والتي شملت تجديد عقود اللاعبين، وجاهزية بعض النجوم.

وليد صلاح يتحدث عن ملفات التجديد

وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية، إن جميع ملفات تجديد عقود اللاعبين، وعلى رأسهم أليو ديانج، مؤجلة لحين انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُفتح بعد عودة اللاعبين من المنتخبات الوطنية.

وأضاف: "أعمل مع اللاعبين نفسيًّا بشكل مستمر، سواء أحمد عبد القادر أو غيره، والأهلي لن يفرط في أي لاعب إلا إذا فضل الرحيل وامتلك عرضًا مناسبًا".

موعد مشاركة إمام عاشور مع الأهلي

وأكد مدير الكرة أن إمام عاشور ليس مصابًا كما أشيع، موضحًا أنه سيلتحق بالتدريبات بعد انتهاء الإجازة لرفع لياقته البدنية، وسيشارك في المران الكامل بعد تأكيد جاهزيته من مدرب الأحمال.

وأشار: "من المحتمل أن يكون جاهزًا لمواجهة شبيبة القبائل، وإن لم يلحق بها سيكون ضمن التشكيلة أمام الجيش الملكي".

وأمس قال الإعلامي أحمد شوبير إن “ديانج” يمتلك أكبر من عرض للانضمام للدوري السعودي، خاصة أن اللاعب قدم فترة مميزة خلال تواجده مع الخلود.

