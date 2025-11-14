بـ 330 مليون دولار، أمريكا تزود تايوان بقطع غيار طائرات مقاتلة والصين تتحرك

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لـتايوان مقابل 330 مليون دولار.



وستكون هذه أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، بحسب "رويترز".

وقال البنتاجون في بيان في وقت متأخر أمس الخميس: "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130"، وغيرها من الطائرات.

وتقول الصين إن تايوان المتمتعة بحكم ديمقراطي هي إقليم تابع لها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

وتعترض الحكومة التايوانية بشدة على مزاعم بكين بالسيادة، وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله.



ويقول ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينج أخبره بأنه لن يغزو تايوان في أثناء وجود الرئيس الجمهوري في منصبه.

وترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد الولايات المتحدة أهم مورد للأسلحة للجزيرة.



وفي نفس السياق استدعت الصين، الجمعة، السفير الياباني لديها للاحتجاج على تصريحات صادرة من طوكيو تشير إلى استعدادها للدفاع عن تايوان ضد أي هجمات تستهدف الجزيرة.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية، الجمعة، أن بكين استدعت السفير الياباني بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.

وأفادت الوكالة: "استدعى نائب وزير الخارجية الصيني، سون ويدونج، السفير الياباني لدى الصين، كينجي كاناسوجي، الخميس، وأبدى احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها ساناي تاكايتشي، بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان إنه إذا كانت حالة طوارئ في تايوان تستلزم "نشر بوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء (اليابان)، مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي

"> رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، تصريحات تاكايتشي، وقالت إنها "لن تتسامح معها بأي حال".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "يتعين على الجانب الياباني تصحيح أخطائه فورا والتراجع عن تصريحاته غير المبررة، وإلا سيتوجب عليه تحمل كل العواقب المترتبة على ذلك".

