خارج الحدود

جيش الاحتلال يزيل منظومة "القتل الذكي" من حدود قطاع غزة

السياج الحدودي الإسرائيلي،فيتو
السياج الحدودي الإسرائيلي،فيتو
كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إزالة منظومة "القنص الآلي" من على السياج الحدودي لقطاع غزة.

وقالت القناة إنه "لأول مرة بعد عامين من هجوم 7 أكتوبر 2023، يُخرج الجيش نظام الدفاع المسمى "ارصد وأطلق النار"، من الخدمة.

وأضافت القناة العبرية أن ذلك النظام تعرض للتعطيل من جانب حركة "حماس" في اللحظات الأولى من تنفيذ هجومها على جنوب إسرائيل.

وتتألف المنظومة القتالية في الأساس من عشرات الرشاشات الآلية المزودة بكاميرات مراقبة، والتي يتم نشرها على الحدود والتحكم بها عن بعد.

وبدأ جيش الاحتلال استخدام المنظومة في 2008، من خلال نقاط مراقبة ترصد التهديدات وتطلق النيران عن بُعد على الفلسطينيين من الأبراج.

وأوضحت القناة أنه "بهذه الطريقة  سيطرت إسرائيل على كامل السياج الحدودي الممتد على مسافة 60 كيلومترًا، حتى بداية الحرب الإسرائيلية".

وقالت القناة 14 العبرية إنه "مع ذلك، في 7 أكتوبر، دمّرت حماس جميع أنظمة إطلاق النار على الحدود، ومنذ ذلك الحين، تم تحييدها وإحراقها.

وكانت تحذيرات فلسطينية قد راجت خلال الحرب من استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي نظام مراقبة وقنص، على أبراج أو رافعات، مزوّدة بكاميرات حرارية ورشاشات آلية.

وحذرت العديد من الأوساط الفلسطينية الأمنية والمجتمعية في قطاع غزة من خطورة الاقتراب من المناطق الحدودية حتى في حال غياب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لكون منظومة "القتل الذكي" تعمل بشكل آلي دون وجود الجنود.

