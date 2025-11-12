أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة محتوى و13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.. العثور على جثة فتاة داخل شقة ببولاق الدكرور.. نائب بالإسكندرية يطلق أعيرة نارية في الهواء

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

فيديو يقود لضبط عصابة أكتوبر لسرقة المتعلقات من داخل السيارات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة متعلقات منها في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واصلت أجهزة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط المخالفات التموينية، خاصة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ضبط 13 سيدة بالقاهرة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة.

أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”، في احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي الشركة.

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وإعادة بيعها بالقاهرة.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء باستهداف الأجهزة الأمنية لمواطنين - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهم بمحافظة أسوان.

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من مدرس لاتهامه بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم شرطة النزهة وقضت بتخفيف العقوبة من المشدد 6 سنوات إلى 3 سنوات.



قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية فى الهواء.





