7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”، في احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي الشركة.

ويأتي ذلك استمرارًا لنهج النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية نحو تحقيق عدالة رقمية متكاملة وخدمات أقرب إلى المواطنين، من خلال توسيع قنوات الوصول إلى خدماتها عبر المنصات الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الاستخدام.

ويمكن للمواطنين من خلال تطبيق (My Orange) الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ومنها:

• الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة).

• الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة.

•الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.

• سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.

• متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق “My Orange” يعد خطوة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي للنيابة العامة، ويأتي في إطار تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. 

الجريدة الرسمية