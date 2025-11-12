بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بمحافظة القليوبية بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام 3 أشخاص بترويج مخدرات بالقليوبية.

تحديد وضبط المتهمين

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 10 أكتوبر الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين فى الفيديو 3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهم كمية من مخدري "الآيس" و"البودر" وسلاحين أبيض.

اعتراف المتهمين والإجراءات القانونية

وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة

