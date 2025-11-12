الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

السجن 3 سنوات لمدرس بتهمة هتك عرض طالبة في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من مدرس لاتهامه بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم شرطة النزهة وقضت بتخفيف العقوبة من المشدد 6 سنوات إلى 3 سنوات.

السجن 10 سنوات لأجنبية جلبت مواد مخدرة من الخارج

إخلاء سبيل بطل فيديو ضرب ابنته بمدخل عقار في جسر السويس


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 59 سنة معلم لغة إنجليزية، خطف المجني عليها بأسلوب التحايل وذلك حال كونه معلما لها وله سلطة عليها، بأن طلب منها مرافقته لكتابة شيء له، فاصطحبها وتحايل عليها مستغلًّا صغر سنها، حتى أوصلها لمكان بعيد عن الأعين، وهو فصل بالدور الثالث بالمدرسة محل الواقعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما إن انفرد بالطفلة حتى هتك عرضها بالقوة، واستطالت يده مواضع عفتها، مستغلا صغر سنها وكونه معلما لها ومن متولين ملاحظتها ورعايتها وله سلطة عليها.

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس لها داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

