حوادث

فيديو بورسيعد يقود الأمن لضبط متعاطي مخدرات أثناء سيره بالشوارع

فيديو يقود الأمن
فيديو يقود الأمن لضبط متعاطى مخدرات أثناء سيره بالشارع، فيتو
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان أثناء سيره بأحد شوارع محافظة بورسعيد، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

<strong alt=
الأمن يكشف تفاصيل فيديو متعاطي مواد مخدرات  فى شوارع بورسعيد، فيتو

الأمن يحقق فى فيديو بورسعيد 

بالفحص تبين أن الواقعة، وأن الشخص الظاهر في الفيديو هو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وتبين أنه من متعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، كما تم إيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لتلقي الرعاية والعلاج اللازمين.

