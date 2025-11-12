فيديو يقود لضبط عصابة أكتوبر لسرقة المتعلقات من داخل السيارات

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة متعلقات منها في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من محاسب مقيم بالجيزة، أفاد فيه بتعرض سيارته لكسر الزجاج الأمامى وسرقة جهاز «لاب توب» ومبلغ مالى من داخلها.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد فى البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

