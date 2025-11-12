الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضبط 13 سيدة لممارسة
ضبط 13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة، فيتو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ضبط 13 سيدة بالقاهرة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات قيام إحدى السيدات المقيمة بالجيزة بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، مستخدمة أحد التطبيقات الهاتفية لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبصحبتها 12 سيدة أخرى، 4 منهن لهن معلومات جنائية، وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات.

 

الجريدة الرسمية