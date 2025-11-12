الأربعاء 12 نوفمبر 2025
مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء باستهداف الأجهزة الأمنية لمواطنين - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهم بمحافظة أسوان.

علقة ساخنة لـ سائق على يد أسرة بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء


وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المتهمين من العناصر الجنائية الخطرة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات (مخدرات – قتل - سرقة بالإكراه – سلاح نارى)، حيث تم استهدافهم وفقًا لإجراءات مقننة لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وهروبهم من  تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم وضبط بحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والطلقات مختلفة الأعيرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ونشر بيانات بتلك الوقائع على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.


وأوضح المصدر الأمنى، أن ذلك يأتى استمرارية الجماعة الإرهابية فى اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات العناصر الإجرامية التى تشكل خطرًا على المجتمع ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة.

الجريدة الرسمية