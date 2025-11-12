الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر لـ 17 ديسمبر

المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

 التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق

يأتي التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة على القرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام للجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هلية داعش خلية داعش المتهمين بخلية داعش محكمة بدر محاكم

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

حيثيات حكم أحقية أمين شرطة في المعاش بعد إنهاء خدمته لفقده شرط حسن السيرة والسمعة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية