تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر لـ 17 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق

يأتي التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة على القرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام للجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.