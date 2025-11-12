الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ، وتبين بأن حفيد مالك العقار وراء ارتكاب الجريمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مخلفات أعلى سطح عقار بكفر الشيخ وضبط مرتكبه

تعود تفاصيل الواقعة برصد ما تم تداوله بشأن نشوب حريق أعلى سطح عقار بكفر الشيخ، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يوم 11 الجارى من أهالى مركز سيدي سالم بنشوب الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع أى إصابات.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو طالب – حفيد مالك العقار – مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بإشعال الحريق نتيجة سوء معاملة جدته له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.