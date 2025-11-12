حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

18 حجم الخط

تشهد محافظات القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء، أحجاما مرورية متوسطة بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع ظهور بعض الكثافات المتقطعة في مناطق محددة نتيجة الذروة الصباحية وأعمال التطوير الجارية بعدة مناطق.

القاهرة

تسير حركة السيارات بشكل طبيعي في أغلب الشوارع والمحاور، خاصة بمحاور صلاح سالم والأوتوستراد والطريق الدائري، فيما سُجلت كثافات محدودة أعلى كوبري 15 مايو في اتجاه الزمالك، وأعلى كوبري الحدائق للقادم من مدينة نصر.

وتوصي الإدارة العامة للمرور باستخدام نفق الأزهر وكوبري سراي القبة كمسارات بديلة خلال فترات الذروة.

كما رصدت المتابعة الميدانية، زحام مروري بأغلب شوارع وسط البلد من بينها شارعي رمسيس وشبرا مصر وكورنيش النيل بالإضافة الي كوبرى الجلاء وشارع التحرير بمنطقة الدقي.

الجيزة

تشهد المحاور الرئيسية حالة انسياب نسبي للحركة خاصة بشوارع السودان وجامعة الدول ومحور صفط اللبن، مع وجود بطء بسيط في شارع الهرم بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق.



كما تستمر التحويلات المرورية بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان بسبب أعمال مشروع المونوريل، مع تواجد أمني مكثف لتسيير الحركة.

القليوبية

وتشهد الطرق الرابطة بين القاهرة والقليوبية، خاصة الطريق الزراعي والطريق الدائري، حالة سير متوسطة مع بعض التباطؤ عند مداخل ومخارج المحافظة.

وتعمل الخدمات المرورية على تنظيم الحركة ومنع التكدسات في المناطق الحيوية.

توصيات مرورية

ينصح قائدو المركبات بتجنب التحرك في أوقات الذروة قدر الإمكان، والالتزام بالسرعات المقررة داخل المدن وخارجها، مع متابعة النشرات المرورية أولًا بأول لاختيار الطرق الأقل ازدحامًا.



