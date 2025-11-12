الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 141 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط 141 ألف مخالفة
ضبط 141 ألف مخالفة و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين، فيتو
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وتمكنت الأجهزة من ضبط 141135 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1351 سائقًا، تبين إيجابية 58 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

استمرار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار جهود الإنضباط بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 838 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب زائد، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن استمرار الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث في الهاتف المحمول السرعة المقررة الطريق الدائري الإقليمي الطرق والمحاور السير بدون تراخيص الطريق الدائري المخالفات المرورية المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة

مواد متعلقة

الشرطة تنقل مسنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي العلاج بمدينة بدر

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المناصب القيادية بقوات حفظ السلام"

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1,5 طن مخدر بالإسماعيلية بـ95 مليون جنيه

"بسبب أهله"، طالب وراء حرائق العقلة القبلية بكفر الشيخ

الداخلية تأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

ضبط 3 تشكيلات عصابية و426 متهما في قضايا مخدرات خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مقتل عناصر تشكيل عصابي فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. ضبط طرفى مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر.. قرارات قضائية ضد توفيق عكاشة وإبراهيم سعيد وعصام صاصا

الأكثر قراءة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية