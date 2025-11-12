ضبط 141 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وتمكنت الأجهزة من ضبط 141135 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1351 سائقًا، تبين إيجابية 58 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

استمرار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار جهود الإنضباط بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 838 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب زائد، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن استمرار الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

