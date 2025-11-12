الأربعاء 12 نوفمبر 2025
علقة ساخنة لـ سائق على يد أسرة بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

ضبط 3 أشخاص للتعدى
ضبط 3 أشخاص للتعدى على سائق عقب تداول فيديو بالمنوفية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من اعتداء أحد الأشخاص وأولاده  بالضرب على آخر مستخدمين السلاح الأبيض بالمنوفية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

 


  ضبط 3 أشخاص للتعدى على سائق عقب تداول فيديو بالمنوفية 

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بالتعدى بالضرب على آخر مستخدمين سلاح أبيض بالمنوفية.
 

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الباجور بلاغا من سائق توك توك بقيام 3 أشخاص "عامل ونجليه" جميعهم مقيمون بدائرة المركز؛ بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بإستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المشكو فى حقهم والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

