الشرطة تضبط 26 طن دقيق مدعم و4 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط المخالفات التموينية، خاصة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

نتائج الحملات التموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط نشاط عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يقرب من 26 طن دقيق أبيض مدعم، استعدادًا للبيع بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.

ضربات أمنية لمكافحة جرائم النقد الأجنبي

وفى سياق آخر، أسفرت الحملات خلال 24 ساعة،عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، والتي كانت خارج نطاق السوق المصرفي، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ومنع التلاعب بالسلع الأساسية والعملات.

