سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وإعادة بيعها بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط  تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وإعادة بيعها بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد (شخصين) على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما عاطلان – مُقيمان بنطاق محافظتى "المنوفية والقاهرة" – لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزة توكيل "مزور" - سيارة.

و بمواجهتهما أقرا بقيامهما باستئجار السيارة والإتفاق مع 3 عاطلين – مقيمين بمحافظة القاهرة لاصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في التزوير)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

