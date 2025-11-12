خلال ساعات، محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طالبة أثناء اليوم الدراسي بالنزهة

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مدرس لاتهامه بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم شرطة النزهة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 59 سنة معلم لغة إنجليزية، خطف المجني عليها بأسلوب التحايل وذلك حال كونه معلما لها وله سلطة عليها، بأن طلب منها مرافقته لكتابة شيء له، فاصطحبها وتحايل عليها مستغلًّا صغر سنها، حتى أوصلها لمكان بعيد عن الأعين، وهو فصل بالدور الثالث بالمدرسة محل الواقعة.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما إن انفرد بالطفلة حتى هتك عرضها بالقوة، واستطالت يده مواضع عفتها، مستغلا صغر سنها وكونه معلما لها ومن متولين ملاحظتها ورعايتها وله سلطة عليها.



تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس لها داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

