الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية في الهواء

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية فى الهواء .

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية فى الهواء من بندقيتين خرطوش.

 

وبالفحص، تبين إطلاقه الأعيرة النارية إحتفالًا بفوزه فى الانتخابات البرلمانية وتم التحفظ على البندقيتين "مرخصتين"، واتخاذ الإجراءات القانونية.

