أخبار الحوادث اليوم: قصة فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع.. الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل.. ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت مباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى شهيرة على تطبيق تيك توك، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الهرم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع بالشرقية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسوان.

أطلقت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق خدمة VIP إكسبريس الاختيارية داخل ديوان الإدارة، لتسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة.

وقع، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – أسوان أمام قرية بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

شاب يصفع مسنة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لشاب قام بصفع سيدة مسنة على وجهها، فسقطت على الأرض، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1809 لسنة 2025، الذي يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية مع التخلي عن الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

ارتفعت أعداد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي من فوق معدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 وفيات و3 مصابات، وذلك إثر انقلاب السيارة بنهر النيل، ظهر اليوم، واستدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف.

ضبطت الأجهزة الأمنية الشرقية المتهم بصفع سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، والذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.