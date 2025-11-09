أخبار الحوادث اليوم: قصة فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع.. الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل.. ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم
تمكنت مباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى شهيرة على تطبيق تيك توك، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الهرم.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع بالشرقية.
مصرع شخصين وضبط 105 مليون جنيه خلال حملات أمنية على بؤر المخدرات والأسلحة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسوان.
الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل خلال ساعة
أطلقت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق خدمة VIP إكسبريس الاختيارية داخل ديوان الإدارة، لتسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة.
وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بطريق مصر – أسوان بسوهاج
وقع، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – أسوان أمام قرية بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.
شاب يصفع مسنة ويسقطها أرضًا، والنشطاء: الناس جرالها ايه؟! (فيديو)
شاب يصفع مسنة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لشاب قام بصفع سيدة مسنة على وجهها، فسقطت على الأرض، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية
أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1809 لسنة 2025، الذي يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية مع التخلي عن الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة من معدية بني سويف لـ 4 وفيات و3 مصابين
ارتفعت أعداد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي من فوق معدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 وفيات و3 مصابات، وذلك إثر انقلاب السيارة بنهر النيل، ظهر اليوم، واستدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف.
ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق بعد تداول فيديو
ضبطت الأجهزة الأمنية الشرقية المتهم بصفع سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، والذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.
