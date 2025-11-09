وزير الداخلية يأذن لـ 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

18 حجم الخط

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار: "وزارة الداخلية قـرار رقم 1817 لسنة 2025 وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم أنس أسامة عبد الوهاب أحمد وآخرهم أحمد محمد حلمى على محمد داود) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ويوضح القرار أن أول الأسماء المدرجة هو أنس أسامة عبد الوهاب أحمد، وآخرهم أحمد محمد حلمي علي محمد داود، حيث تنوّعت الجنسيات الأجنبية ما بين الكندية، الألمانية، الأمريكية، الإيطالية، الفرنسية، المغربية، الجزائرية، الفلسطينية، واليونانية.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع المصريين المقيمين بالخارج، وحرص الدولة على الحفاظ على ارتباط المواطنين بجذورهم الوطنية مع تمكينهم من الحصول على تسهيلات الإقامة أو العمل في الدول التي يقيمون بها، ونشر القرار في الوقائع المصرية ليبدأ العمل به رسميًا من تاريخ صدوره.

