ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق بعد تداول فيديو

صفع سيدة على وجهها
صفع سيدة على وجهها بالزقازيق،فيتو
ضبطت الأجهزة الأمنية الشرقية المتهم بصفع سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، والذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

شاب يصفع مسنة ويسقطها أرضًا، والنشطاء: الناس جرالها ايه؟! (فيديو)

فحص مقطع الفيديو المتداول 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد باشرت على الفور فحص مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر شابًا يصفع سيدة مسنة على وجهها بقوة، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وسط ذهول المارة.

وأشار متداولو الفيديو إلى أن الحادث وقع بشارع فاروق في مدينة الزقازيق، وأن الخلاف نشب بين السيدة ووالدة الشاب بسبب مكان وضع أرغفة الخبز، وفقًا لروايات شهود العيان.

ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي 

وأثار الفيديو حالة من الغضب العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،الذين وصفوا ما حدث بأنه "تصرف غير آدمي ومستفز"، مطالبين بسرعة محاسبة الجاني واتخاذ إجراءات لحماية كبار السن من أي اعتداءات مماثلة.

الحالة الصحية للمجني عليها

وأوضح أحد شهود العيان أن السيدة المسنة سقطت أرضًا فور الصفعة، ما تسبب في إصابتها بـنزيف في شبكية العين، فيما أفاد آخرون بأنها كانت تعاني من جلطة دماغية سابقة، وما زالت طريحة الفراش منذ وقوع الحادث.

فيديو صفع سيدة على وجهها

