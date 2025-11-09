ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

18 حجم الخط

تمكنت مباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى شهيرة على تطبيق تيك توك، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الهرم.

ضبط تيك توكر شهيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

