الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

ضبط تيك توكر شهيرة
ضبط تيك توكر شهيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم
تمكنت مباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى شهيرة على تطبيق تيك توك، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الهرم.

ضبط تيك توكر شهيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم
ضبط تيك توكر شهيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تيك توك صانعة محتوى خادشة للحياء الهرم مباحث الآداب مواقع التواصل الاجتماعي ضبط المتهمة الجيزة

الجريدة الرسمية