الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

اعتمدت وزارة الداخلية، خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، فى ضوء استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات (مجلس النواب 2025) على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الخطة تسخير كافة الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التى تعكس التطور الكبير فى منظومة العمل الأمنى.

وشملت الخطة الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام فضلًا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال فترة الانتخابات.





ويتم ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات ويتابع انتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أى طارئ بالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن.

ومن جانبهم قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات لتأمين المواطنين بمختلف الفعاليات الوطنية، والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، دون الإخلال بالقانون والنظام وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

