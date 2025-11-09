الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل خلال ساعة

الداخلية تطور الخدمات
الداخلية تطور الخدمات الجماهيرية وتطلق خدمة VIP إكسبريس
 أطلقت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق خدمة VIP إكسبريس الاختيارية داخل ديوان الإدارة، لتسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة.

 وتتضمن الخدمة الجديدة أن تتيح استلام تصريح العمل المميكن (كارت ID) خلال ساعة واحدة من إتمام إجراءات التقديم، من خلال صالة مجهزة لاستقبال المواطنين طالبى الخدمة، بما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات مميزة ولائقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير والتحديث المستمر ورفع مستوى الأداء الأمني في مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمة بسهولة ويسر لجميع المواطنين.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب، ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات. 

