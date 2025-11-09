الأحد 09 نوفمبر 2025
مصرع شخصين وضبط 105 مليون جنيه خلال حملات أمنية على بؤر المخدرات والأسلحة

ضبط عناصر بؤر إجرامية
ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسوان.

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاعي ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن فى  جنايات أبرزها "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (783,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو، هيروين" – 100 ألف قرص مخدر – 86 قطعة سلاح نارى متنوعة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (105 ) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية