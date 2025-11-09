وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بطريق مصر – أسوان بسوهاج

18 حجم الخط

وقع، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – أسوان أمام قرية بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تدخل الإسعاف والجهات الأمنية

تلقت غرفة عمليات محافظة سوهاج بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الشرطة والإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية.

تواصل الجهات الأمنية وفرق التحقيق دراسة ملابسات الحادث لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

