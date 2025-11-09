الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة تخدير وخطف طفل بالمنيا، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بمحاولة تخدير طفل وخطفه بمحافظة المنيا.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وأن الشخص الظاهر في الفيديو (بالمعاش – مقيم بالمنيا) كان يسير ممسكًا بيده "سواك"، واصطدم بأحد الأطفال دون قصد.. وأن الطفل شعر بإعياء وظن أنه تعرض لوخز بإبرة مخدّرة، إلا أن الفحص الطبي أثبت أنه بحالة صحية جيدة، ولم يتخذ أهله أي إجراءات قانونية.

كما تم ضبط القائم على نشر الفيديو، والذي أقر بأنه نشره بهدف التوعية فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا محاولة خطف طفل وزارة الداخلية كشف الحقيقة السوشيال ميديا

الجريدة الرسمية