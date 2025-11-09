الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع بالشرقية.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع الفيديو، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط والدة الأطفال "تقوم باستجداء المارة" ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق ).
 

وبمواجهتها أقرت بأن أنجالها الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أطفال - مقيمين برفقتها) وأنها بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تركتهم بأحد الشوارع لدى اثنين من أقاربهم، وتوجهت إلى إحدى المناطق لاستجداء المارة ، وبسؤالهم أيدوا ما سبق،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

