محافظات

ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة من معدية بني سويف لـ 4 وفيات و3 مصابين

ارتفعت أعداد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي من فوق معدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 وفيات و3 مصابات، وذلك إثر انقلاب السيارة بنهر النيل، ظهر اليوم، واستدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف.

 

بلاغ حادث سقوط سيارة من معدية نيلية ببني سويف

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية أشمنت أثناء عبورها نهر النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن السيارة كانت تقل عددًا من السيدات في طريقهن إلى إحدى القرى المجاورة قبل أن تختل عجلة القيادة وتسقط في المياه.

 

4 وفيات و3 مصابين بحادث معدية أشمنت ببني سويف

وأسفر الحادث عن وفاة 4 سيدات غرقًا داخل النيل، وهن: ملك محمود (20 سنة)، وكنوز محمود (17 سنة)، وزينب حسن (47 سنة)، وعليا عماد (18 سنة)، فيما أصيبت ثلاث سيدات أخريات بإصابات متفرقة، وهن: شربات سيد عمر (28 سنة)، وصباح حسن عبد الله (55 سنة)، إضافة إلى مصابة ثالثة نُقلت في حالة حرجة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين الأربع ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، كما جرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة للمصابات للوقوف على حالتهن الصحية.

 

الحزن يخيم على أهالي أشمنت ببني سويف

فيما فرضت الأجهزة الأمنية ببني سويف طوقًا بمحيط الحادث، وبدأت النيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط السيارة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية أشمنت ومركز ناصر الذين هرعوا إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

 

الجريدة الرسمية