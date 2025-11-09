الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة سيدة وزوجها على يد عامل بسبب لعب الأطفال بالشرقية

ضبط شخص تعدى على
ضبط شخص تعدى على جيرانه بـ"شومة" في الشرقية
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بعصا خشبية "شومة" بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أحد الأشخاص وزوجته (مصابان بكدمات متفرقة بالجسم) بتضررهما من عامل تعدى عليهما باستخدام عصا خشبية "شومة" بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعلى الفور، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الشرقية مركز بلبيس خلافات الجيرة تعدى بالشومة فيديو متداول الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل خلال ساعة

بقيمة 7 ملايين جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

ضبط 21 طن دقيق خلال حملات لمراقبة أسعار الخبز

ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عاطل بمطروح وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو حادث دهس طفل في البحيرة

الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية