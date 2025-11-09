إصابة سيدة وزوجها على يد عامل بسبب لعب الأطفال بالشرقية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بعصا خشبية "شومة" بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أحد الأشخاص وزوجته (مصابان بكدمات متفرقة بالجسم) بتضررهما من عامل تعدى عليهما باستخدام عصا خشبية "شومة" بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعلى الفور، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

