ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بحركات استعراضية خطيرة، والسماح لمستقلي السيارة بالخروج من النوافذ، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أن السيارة الظاهرة في الفيديو «سارية التراخيص»، وأن قائدها طالب مقيم بدائرة مركز أجا، حيث أقر خلال مناقشته بارتكاب الواقعة أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

