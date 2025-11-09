الأحد 09 نوفمبر 2025
شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإاتخدام الكهرباء لاصطياد الأسماك بالصعق الكهربائى بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.


 
وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام كهرباء لاصطياد الأسماك بالصعق الكهربائى بالقليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو صياد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة.

 

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة من خلال سرقة التيار الكهربائى لاستخدامه فى صيد الأسماك بالصعق الكهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الجريدة الرسمية