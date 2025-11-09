شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإاتخدام الكهرباء لاصطياد الأسماك بالصعق الكهربائى بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام كهرباء لاصطياد الأسماك بالصعق الكهربائى بالقليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو صياد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة من خلال سرقة التيار الكهربائى لاستخدامه فى صيد الأسماك بالصعق الكهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.